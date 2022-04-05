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Milli Eğitim Bakanlığı özel yetenekli öğrencilere yönelik yardımcı ders materyali yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alan özel yetenekli öğrencilere yönelik 19 farklı alanda etkinlik temelli ders materyallerini erişime açtı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, özel yetenekli çocuklar alanında çalışan öğretmen ve akademisyenlerin özverili çalışmalarıyla üretilen yardımcı ders materyallerinin BİLSEM'lerde görev yapan öğretmenlerin uygulamalarına rehberlik etmesine önem verildiğini ifade etti.

AA5 Nisan 2022 Salı 14:32 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 14:32
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, özel yetenekli öğrencilere yönelik kariyer planlaması, duygu gelişimi ve öz düzenlemelerine yönelik desteklerin ardından derslerine yardımcı kaynaklar hazırlandı.

Yardımcı ders materyalleri, BİLSEM'lerde eğitim alan her kademedeki öğrenciye yönelik farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş program etkinliklerinden oluşuyor.

BİLSEM öğrencileri için "fizik, kimya, biyoloji, fen bilimleri, ilköğretim matematik, lise matematik, felsefe, coğrafya, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, müzik, görsel sanatlar, İngilizce, sosyal bilimler, rehberlik, sınıf öğretmenliği, bilişim teknolojileri ve teknoloji tasarım" olmak üzere 19 farklı alanda etkinlik temelli ders materyalleri "meb.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı.

- BİLSEM ÖĞRETMENLERİNİN UYGULAMALARINA REHBERLİK EDECEK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, özel yetenekli çocuklar alanında çalışan öğretmen ve akademisyenlerin özverili çalışmalarıyla üretilen yardımcı ders materyallerinin BİLSEM'lerde görev yapan öğretmenlerin uygulamalarına rehberlik etmesine önem verildiğini ifade etti.

"Hazırlanan yardımcı ders materyalleriyle özel yetenekli öğrencilerimize sunduğumuz eğitimin niteliğini sürekli artırıyoruz." ifadesini kullanan Özer, ülkenin beşeri sermayesinin önemli bölümünü oluşturan özel yetenekli öğrencilerin eğitimi için emek veren tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

  • Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
  • özel yetenekli öğrenciler

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