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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ''Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20-22 Mayıs'ta düzenlenecek 'Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı' için başvurular başladı.

AA4 Mart 2025 Salı 16:22 - Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ''Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Ankara'da düzenlenecek konferansın bu yılki teması "Milli Kültür ve Değerler Edinimi Eylem Araştırması" olarak belirlendi.

Onursal Başkanlığını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yapacağı konferansta, Türkçe ve dil eğitimi değerler edinimi perspektifiyle ele alınacak. Eğitim yöneticileri, öğretmenler ve akademisyenler bir araya gelerek farklı bakış açılarını tartışacak ve değerlendirecek.

Türk Dil Kurumu işbirliğiyle düzenlenecek etkinlikte, sahada uygulanan başarılı örnekler üzerinden elde edilen bulgular ve ulaşılan sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak.

Ayrıca, sözlü ve poster sunumların yanı sıra alanında uzman isimlerin katılımıyla paneller ve atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

- İYİ UYGULAMALAR SEÇİLECEK

Konferansa, Bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında görev yapan öğretmenler, yöneticiler ve akademisyenler, sahada yaptıkları iyi uygulamalarla katılım sağlayabilecek.

Başvurular, Konferans Bilim ve Değerlendirme ile Düzenleme Kurulları tarafından iki aşamalı bir değerlendirme sürecine tabi tutulacak ve en iyi uygulamalar seçilecek.

Konferans sonunda, sunulan bildiriler ve posterler, özet kitapta yer alacak ve ayrıca bildiriler kitap olarak yayımlanacak.

- DAHA ÖNCEKİ KONFERANSLAR

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, dil eğitimi ile ilgili konferanslarına 2022 yılında İstanbul'da düzenlenen "Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" ile başladı.

Sonraki yıllarda gerçekleştirilen konferanslar, Türkçenin öğretimine yönelik iyi uygulamaların paylaşılmasına ve bilimsel değerlendirmelerle geliştirilmesine katkı sundu.

Geçen yıl Ankara'da gerçekleştirilen konferansa yaklaşık 1400 kişi katılım sağladı ve 93 bildiri ile 38 poster sunumu gerçekleştirildi.

Bu yıl düzenlenecek konferans da dil eğitimi alanında yenilikçi yaklaşımların paylaşılmasını, iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Öte yandan, öğretmenler, yöneticiler ve akademisyenler, konferansa başvurularını 14 Mart'a kadar "https://dilegitimindeiyiuygulamalar.meb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

  • Türkçe konferansı
  • Dil eğitimi
  • Milli Eğitim Bakanlığı

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