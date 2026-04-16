İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7615
  • EURO
    52,9897
  • ALTIN
    6894.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Milli Eğitim ve İçişleri'nden acil toplantı kararı... Okul ve çevre güvenliği ele alınacak
Milli Eğitim ve İçişleri'nden acil toplantı kararı... Okul ve çevre güvenliği ele alınacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sabah GAMER'de okullar ve çevrelerinde alınacak güvenlik önlemlerini değerlendirecek.

16 Nisan 2026 Perşembe 00:38
ABONE OL

Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırının ardından okul güvenliği konusu ülke gündeminin ilk sırasına yerleşti. İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda ve çevrelerinde alınacak önlemleri gözden geçirmek için yarın ortak bir toplantı düzenleme kararı aldı. Toplantıya tüm illerin vali ve il milli eğitim müdürleri de çevrim içi olarak dahil olacak.

GAMER'DE YARIN SABAH 09.00'DA KRİTİK OKUL GÜVENLİĞİ ZİRVESİ

Bakanlık bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yarın saat 09.00'da okullar ve çevrelerinde alınacak önlemlerin gözden geçirileceği toplantı yapılacak.

İçişleri Bakanı Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Tekin'in katılacağı toplantıya, valiler ve il milli eğitim müdürleri de video konferans sistemi üzerinden iştirak edecek.

Bakan Çiftçi, toplantının ardından Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlenecek cenaze törenleri için Kahramanmaraş'a hareket edecek.

  • okul güvenliği
  • Mustafa Çiftçi
  • Yusuf Tekin
  • Kahramanmaraş okul saldırısı
  • GAMER toplantısı

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail'in ‘Yaşam sahası' planı devrede

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.