Milli Eğitim ve İçişleri'nden acil toplantı kararı... Okul ve çevre güvenliği ele alınacak

Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırının ardından okul güvenliği konusu ülke gündeminin ilk sırasına yerleşti. İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda ve çevrelerinde alınacak önlemleri gözden geçirmek için yarın ortak bir toplantı düzenleme kararı aldı. Toplantıya tüm illerin vali ve il milli eğitim müdürleri de çevrim içi olarak dahil olacak.

GAMER'DE YARIN SABAH 09.00'DA KRİTİK OKUL GÜVENLİĞİ ZİRVESİ

Bakanlık bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yarın saat 09.00'da okullar ve çevrelerinde alınacak önlemlerin gözden geçirileceği toplantı yapılacak.

İçişleri Bakanı Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Tekin'in katılacağı toplantıya, valiler ve il milli eğitim müdürleri de video konferans sistemi üzerinden iştirak edecek.

Bakan Çiftçi, toplantının ardından Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlenecek cenaze törenleri için Kahramanmaraş'a hareket edecek.