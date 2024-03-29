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Milli Görüş Platformu Sözcüsü Aydın'dan Turgut Altınok'a destek: Ambulansla gidip oyumu atacağım

Milli Görüş Platformu Sözcüsü ve Saadet Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Aydın, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok'u destekleyeceğini bildirdi. Milli Görüş Platformu Sözcüsü Aydın, 'Bu pazar günü İnşaallah milletçe sandığa gideceğiz ve çok büyük milli bir görevi ifa edeceğiz. Acizane hastanedeyim, böbreklerime (dren- torba) takılı taburcu olamazsam ambulansla gidip oyumu sayın Altınok'a atacağım inşaallah.' dedi.

29 Mart 2024 Cuma 12:11 - Güncelleme:
Milli Görüş Platformu Sözcüsü Aydın'dan Turgut Altınok'a destek: Ambulansla gidip oyumu atacağım
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Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu pazar günü İnşaallah milletçe sandığa gideceğiz ve çok büyük milli bir görevi ifa edeceğiz. Acizane hastanedeyim, böbreklerime (dren- torba) takılı taburcu olamazsam ambulansla gidip oyumu sayın Altınok'a atacağım inşaallah. Neden? Öncelikle Merhum Erbakan Hocamız bize şunu öğretti; 'İslam'da cihat ibadetlerin zirvesidir, bugün ise en büyük cihat siyasettir ve bütün gücümüzle, canla - başla hakkın hakim olması için çalışmaktır ve her bir oy atom bombası gücündedir' derdi. İşte atacağımız oy bu kadar kıymetlidir, atom bombası gücündedir. Bunu bizden iyi anlayan Carter, Clinton Sudan'ın bölünme referandumunda aylarca çalışmışlardır. Biden bugün açıkça ben siyonistim demektedir" ifadelerini kullandı.

Aydın, "Belki elimizde atom bombası yok ama pazar günü İstanbul'u Kurum'un Ankara'yı Altınok'un kazanması, Cumhur İttifakı'nın zaferle çıkması, bütün ümmeti sevindirecek, ellerinde binlerce atom bombası olan emperyalizmin bombalarını etkisiz hale getirecektir. Ve bu sonuç dört yılda Kaan'ı uçuracak, Altay tankını yürütecek, balistik füze ve koruma kalkanlarımız birinci sınıf olacak ve ikinci uçak gemimiz bitecek inşaallah." dedi.

"Aksi takdirde yani özellikle İstanbul'un kaybedilmesi halinde kaos başlatmak için her gün tamtamlar çalınacak yamyam dansları yapılacak, tütsüler yakılacaktır." diyen Aydın, "Mevcut Başkan kazanırsa, İstanbul yabancı elçilerle rakı balık masalarının mezesi olacak, Sultan Fatih'in emaneti olan (İslambol) İstanbul'a böyle Başkan olmamalı, zerre miktar milli manevi hassasiyeti olan hiç kimse buna razı olamaz, sandığa gitmeli, oyunu Cumhur İttifakı adayına kullanmalı elindeki atom bombasını emperyalizmin kafasına atmalıdır." açıklamasında bulundu.

  • Necmettin Aydın
  • Turgut Altınoku
  • Ankara ABB Başkanlığı

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