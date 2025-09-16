İSTANBUL 27°C / 17°C
Güncel

Milli gurur THY'den yeni başarı: Avrupa'nın en iyi hava yolu seçildi

Türk Hava Yolları (THY), Skytrax 2025 Dünya Havayolu Ödülleri'nde “Avrupa'nın En İyi Hava Yolu” unvanını kazanarak gökyüzündeki liderliğini bir kez daha tescilledi.

HABER MERKEZİ16 Eylül 2025 Salı 00:15 - Güncelleme:
Milli gurur THY'den yeni başarı: Avrupa'nın en iyi hava yolu seçildi
THY 2025 Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri'nde "Avrupa'nın En İyi Hava Yolu" ödülünü kazanarak, havacılık sektöründeki liderliğini bir kez daha pekiştirdi.

Altı kıtaya yayılan geniş uçuş ağıyla Guinness rekoruna sahip olan THY, Türk misafirperverliğini gökyüzüne taşırken aynı zamanda sürdürülebilirlik ve teknolojik yenilik konularında da havacılık sektöründe öncü rolünü sürdürüyor.

Milyonlarca uluslararası yolcunun doğrudan geri bildirimleri temel alınarak verilen bu ödüller, yolcu memnuniyetinin gerçek bir göstergesi olma niteliği taşıyor.

