Güncel

Milli havacılıkta yeni adım: Sivas'ta Türkiye'nin yeni hava kampüsü açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin 14'üncü hava kampüsünün Sivas'ta açılacağını belirterek, 'Divriği'deki hava kampüs ile ülke genelinde 12 ilde 14 hava kampüsümüz ile sportif ve amatör havacılığa destek vermeye devam edeceğiz' dedi. Uraloğlu, Niğde, Aksaray, Gaziantep, Kocaeli ve Batı Antalya'ya da hava kampüsü yapılacağının müjdesini verdi.

28 Ekim 2025 Salı 12:11
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 31 Ekim Cuma günü Sivas Divriği'de inşa edilen yeni hava kampüsün açılışını gerçekleştirecek. Bakan Uraloğlu, Divriği'de Türkiye'nin 14'üncü hava kampüsünü hizmete alacaklarını söyleyerek, mevcut hava kampüslerin Antalya Döşemealtı, Tekirdağ Süleymanpaşa, Eskişehir İnönü ve Sivrihisar ile Samsun 19 Mayıs, Konya Selçuklu, Sakarya Pamukova, Çanakkale Bozcaada, Muş, Denizli, İzmir Aliağa, Eskişehir Seyitgazi ve Ardahan'da bulunduğunu hatırlattı.

Sportif ve amatör havacılığa destek vermeye devam edeceklerinin altını çizen Uraloğlu, "Sivas Divriği'deki hava kampüs ile ülke genelinde 12 ilde 14 hava kampüsümüz ile sportif ve amatör havacılığa destek vermeye devam edeceğiz. Öte yandan, her ilçeye bir hava kampüsü kazandırma vizyonu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Niğde, Aksaray, Gaziantep, Kocaeli ve Batı Antalya'ya da hava kampüs kazandırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"PİST BİN 180 METRE UZUNLUĞUNDA VE 20 METRE GENİŞLİĞİNDE İNŞA EDİLDİ"

Divriği Hava Kampüsü'nün teknik özelliklerine de değinen Uraloğlu, "Pist bin 180 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde beton kaplama olarak inşa edildi. 8 adet parklama alanına sahip olan hava kampüste yalnızca 5 bin 700 kilogramın altındaki hava araçlarıyla sportif ve amatör amaçlı uçuşlar gerçekleştirilecek" açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, burada ticari uçuşların yapılmayacağını, jet motorlu uçakların iniş-kalkış gerçekleştiremeyeceğini, uçuşların Görerek Uçuş Kuralları (VFR) kapsamında gerçekleştirileceğini söyledi.

"DİVRİĞİ HAVA KAMPÜSÜ, BÖLGE TURİZMİNE KATKI SUNACAK"

Bakan Uraloğlu, hava kampüsünün bölgeye sağlayacağı kazanımlardan bahsederek, "Hava kampüsler, bulundukları illerde havacılıkla ilgili sosyal ve kültürel etkinliklere de zemin hazırlıyor. Bu yönüyle, hava kampüsler hem ekonomik gelişime katkı sağlıyor hem de havacılık kültürünün yaygınlaşmasına imkân tanıyor. Divriği Hava Kampüsü, bölge turizmine katkı sunacak. Burada kazanılacak deneyimler, amatör ve sportif havacılığın ülke genelinde yaygınlaşmasında rol oynayacak" dedi.

