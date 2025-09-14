Milli heyecana hep birlikte ortak oldular: EuroBasket 2025 finali, Türkiye'nin dört bir yanında izlendi

Şanlıurfa'da vatandaşlar, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile oynadığı maçı dev ekranda izledi.

Şanlıurfa'da, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya ile oynadığı karşılaşmayı, Kızılay Parkı'nda kurulan dev ekrandan izlemek isteyenler, erkenden alana geldi.

Taraftarlar tezahürat yaparak, Milli Takıma destek verdi.

Malatya'da vatandaşlar, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile oynadığı maçı dev ekranda izledi. Vatandaşlar karşılaşma öncesi İstiklal Marşını okudu.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile oynadığı karşılaşmayı dev ekranda izledi.

A Milli Basketbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası final müsabakası için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önüne ekran kuruldu.

Maçı kurulan dev ekrandan izlemek için gelen vatandaşlar, müsabakanın başında İstiklal Marşı'nı okudu ve ardından A Milli Basketbol Takımı lehine tezahüratta bulundu.

Sporseverler, milli takımın attığı her baskette büyük heyecan yaşadı.

Yozgat'ta vatandaşlar, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile oynadığı karşılaşmayı Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev ekranda izledi.

A Milli Basketbol Takımı'nın Almanya ile 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası final müsabakası için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 100. Yıl Parkı'na dev ekran kuruldu.

ADIYAMAN

Kentte sporseverler, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya ile oynadığı karşılaşmayı dev ekranda izledi.

Eğri Çayı Parkı'nda kurulan dev ekranda vatandaşlar müsabakayı heyecanla takip etti.

KİLİS

Kilis'te, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya ile oynadığı karşılaşmayı, Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev ekrandan izlemek isteyenler, erkenden alana geldi.

Vatandaşlar müsabakayı tezahürat yaparak heyecanla takip etti.

SAKARYA, KARABÜK VE DÜZCE'DE TÜRKİYE-ALMANYA EUROBASKET 2025 FİNALİ DEV EKRANDAN İZLENDİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile oynadığı maç, Sakarya, Karabük ve Düzce'de merkezi noktalarda kurulan dev ekrandan vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Vatandaşlar, Adapazarı ilçesinde bulunan Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekran karşısında mücadeleyi ilgiyle takip etti.

Müsabakayı büyük bir ilgiyle takip eden vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaparak milli takıma destek verdi.

KARABÜK

Karabük'te vatandaşlar, merkezde bulunan Kemal Güneş Caddesi üzerinde ve Safranbolu ilçesinde Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nin bahçesinde kurulan dev ekranlarda maçı izledi.

Maçı heyecanla izleyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaptı.

DÜZCE

Düzce'de de vatandaşların maçı izlemesi için belediye tarafından Millet Bahçesi'nde çift taraflı dev ekran kuruldu.

Ay-yıldızlı formalarla alanı dolduran vatandaşlar, milli takım lehine tezahüratlarda bulundu.