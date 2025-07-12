Milli İrade Platformu: Terörsüz Türkiye huzur ve refahın anahtarı olacak

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" hedefinde tarihi bir eşiğin daha aşıldığı, 86 milyonun huzuru, emniyeti ve refahı için eşsiz bir fırsat oluştuğu belirtildi.

Silah bırakma sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dirayetli liderliği altında ilerlediği ifade edilen açıklamada, "Bu, yalnızca terörün sonu değil, aynı zamanda Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüme kararlılığının en somut tezahürüdür. Devletimizin tüm kademelerinde bu iradeyi hayata geçirmek için büyük bir özveriyle çalışan herkesi canıgönülden tebrik ediyoruz." denildi.

Açıklamada, "Terörsüz Türkiye" hedefinin yalnızca sınırlar içindeki bir güvenlik hamlesi değil, aynı zamanda bölgede barış ve istikrarı tesis edecek daha büyük bir vizyonun parçası olduğunun açıkça görüldüğü bildirildi.

Bugün terörün sona erdirilmesinin, şehit ve gazilerin kelimelerle ifade edilemeyecek destansı mücadelesi sayesinde mümkün olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin aziz hatırasının hassasiyetle korunması son derece kıymetlidir. Milletimizin terörün tasfiyesi için ödediği bedeller unutulmamış, unutulmayacaktır. 'Terörsüz Türkiye' hedefine destek veren tüm siyasi partileri, devletimizin ilgili kurumlarını ve bu süreci gönülden sahiplenen sivil toplum kuruluşlarını saygıyla selamlıyoruz. Bu, milletin ortak vicdanını temsil eden kutlu bir yürüyüştür. Hem bugünümüzü hem de evlatlarımızın geleceğini teminat altına almak içindir."

Açıklamada, "Mukaddes vatanımız artık terörle değil, kardeşlikle anılacaktır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhur İttifakı'nın birlikteliğiyle ve milletimizin desteğiyle daha müreffeh, daha güvenli ve daha güçlü yarınlara emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. 'Terörsüz Türkiye', huzur ve refahın anahtarı olacak." ifadelerine yer verildi.