Milli kahramanlara büyük saygısızlık! Direndi, izin vermedi

18 Temmuz 2020 Cumartesi 11:55 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 11:55

Iğdırlı Metin Erdem, 6 TIR sürücüsü arkadaşıyla Nahçıvan'dan araçlarına yükledikleri tuzu Gürcistan'a ulaştırmak üzere yola çıktı. Nahçıvan'dan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Ardahan Türkgözü sınır kapısından Gürcistan'a geçen araçları kontrol eden polis, Metin Erdem'e ait 76 AAB 845 plakalı TIR'ı durdurdu. Gürcü polisi, TIR'ın dorsesinde yeralan şehit Ömer Halisdemir ve Azerbaycan'ın milli kahramanı Mübariz İbrahimov'a ait fotoğrafları sordu. Polise fotoğrafları anatan ve aracının uygunluk belgesini gösteren Erdem, yoluna devam etmek istedi. Erdem'i durduran polis ruhsat ve pasaportunu alarak Mübariz İbrahimov'un fotoğrafının sökmesini istedi. İki fotoğraftaki kahramanın kendisi için önemini anlatan Erdem, geçiş izni verilmeyince sınırda görevlilerle tartıştı.

Yaşananlar üzerine Erdem ile birlikte Gürcistan'a yük götüren şoförler jandarmaya ait 156 nolu telefonu aradı. Ardahan'daki jandarma görevlilerinin devreye girmesiyle konu Gürcistan'daki Türk konsolosluğuna iletildi. Yapılan görüşmeler sonunda Gürcü polisi Metin Erdem'in aracıyla geçişine izin verdi.

BURASI ERMENİSTAN MI?

Gürcistan polisiyle yaşadığı sorunu anlatan Metin Erdem, şehit fotoğraflarının olduğu aracın uluslararası uygunluk belgesi olduğunu belirtti. Gürcistan kapısında her zaman Mübariz İbrahimov fotoğrafı sebebiyle sorun yaşadığını anlatan Erdem, "Fotoğrafı gören polis beni sınırda 4-5 saat bekletiyor, ruhsatımı ve pasaportumu alıyor. Son olarak geçişimizde de polisler yine geldi, aracımı kenara çektirdiler. Pasaport ve ruhsatımı alarak fotoğrafı sökmemi istediler. Azerbaycan ile Ermenistan'ın arasında sorun olduğunu belirterek, fotoğrafa izin vermeyeceklerini belirttiler. Ben de kendilerine ikisinin de gururumuz olduğunu ifade ederek sökmeyeceğimi söyledim. Kendilerine burası Ermenistan mı yoksa Gürcistan' mı ? diye itiraz ettim. Bunlarla yaşadığımı sorunlardan bıktım usandım ama bana bu fotoğrafları kimse söktüremez. Yetkililerden bana yardımcı olmalarını istiyorum. Aracımın üzerindeki fotoğraflarla birlikte uluslararası uygunluk belgesi var. Bana bu konuda yardımcı olsunlar" diye konuştu.

MÜBARİZ İBRAHİMOV KİMDİR?

Mübariz İbrahimov, 7 Şubat 1988'de Aliabad'da doğdu. 1994 yılında Aliabad köyü Şehit M. Piriyev İlkokulu'nda başlayıp 2005 yılında lise öğretimini tamamladı. Askerliğini, Azerbaycan İçişleri Bakanlığına bağlı Özel Kuvvetler Birliğinde 2007 yılında Çavuş rütbesiyle tamamladı. Bir müddet sivil olarak çalışan İbrahimov, 2009 yılının Ağustos ayında Astsubay Çavuş oldu. Mübariz İbrahimov, 19 Haziran 2010 tarihinde gece saat 23.30 civarında kimseye haber vermeden, sadece 'Şehit olursam üzülmeyin. Vatan sağ olsun.' diye bir mektup bırakarak tek başına mayın döşeli sınırı aşarak, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu karakola baskın düzenledi. 45 Ermeni asker ve subayını öldürdü. Ermeni destek kuvvetleri ile 5 saat çarpıştı ve sabaha karşı şehit oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Astsubay Çavuşu Mübariz Ağakerim oğlu İbrahimov'a 'Azerbaycan'ın Millî Kahramanı' unvanının verilmesi hakkında kararını onayladı.