İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2024 Perşembe / 28 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5688
  • EURO
    35,2759
  • ALTIN
    2468.97
  • BIST100
    10723.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Milli maç sırasında Türk bayrağının asılmaması nedeniyle kavga çıktı'' iddiasına yalanlama
Güncel

''Milli maç sırasında Türk bayrağının asılmaması nedeniyle kavga çıktı'' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Fethiye'de bir mekanda milli maç sırasında Türk bayrağının asılmaması nedeniyle kavga çıktı ve bir vatandaş darp edildi” iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

4 Temmuz 2024 Perşembe 11:37 - Güncelleme:
''Milli maç sırasında Türk bayrağının asılmaması nedeniyle kavga çıktı'' iddiasına yalanlama
ABONE OL

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Fethiye'de bir mekanda milli maç sırasında Türk bayrağının asılmaması nedeniyle kavga çıktı ve bir vatandaş darbedildi" iddiası doğru değildir.

İddia edilenin aksine bahse konu olayın bir mekanda Türk bayrağının asılıp asılmamasıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Yapılan incelemeler sonucunda bahse konu olayın 1 Temmuz 2024 günü 02.42 sıralarında Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana geldiği, dolayısıyla milli maçtan bir gün önce yaşandığı tespit edilmiştir.

Olayda darbedilen şahsın ifadesinde, kavganın Türk bayrağı nedeniyle çıktığına dair herhangi bir beyanının bulunmadığı belirlenmiştir.

Konuyla ilgili adli ve idari işlem başlatılmıştır.

Kamuoyunu provoke etmeye yönelik dezenformasyonlara itibar etmeyiniz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.