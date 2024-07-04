''Milli maç sırasında Türk bayrağının asılmaması nedeniyle kavga çıktı'' iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Fethiye'de bir mekanda milli maç sırasında Türk bayrağının asılmaması nedeniyle kavga çıktı ve bir vatandaş darbedildi" iddiası doğru değildir.

İddia edilenin aksine bahse konu olayın bir mekanda Türk bayrağının asılıp asılmamasıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Yapılan incelemeler sonucunda bahse konu olayın 1 Temmuz 2024 günü 02.42 sıralarında Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana geldiği, dolayısıyla milli maçtan bir gün önce yaşandığı tespit edilmiştir.

Olayda darbedilen şahsın ifadesinde, kavganın Türk bayrağı nedeniyle çıktığına dair herhangi bir beyanının bulunmadığı belirlenmiştir.

Konuyla ilgili adli ve idari işlem başlatılmıştır.

Kamuoyunu provoke etmeye yönelik dezenformasyonlara itibar etmeyiniz."