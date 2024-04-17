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Milli Mücadele döneminin 1919-1920 yıllarına ait birçok belgesi ilk defa gün yüzüne çıktı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle hazırlanan ve Milli Mücadele döneminin 1919-1920 yıllarına ait birçok belgenin ilk defa gün yüzüne çıktığı Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığının tematik yayını 'Türk Diplomatik Arşivi Belgelerinde Milli Mücadele Diplomasimiz (1919-1920)' kitabı yayımlandı.

AA17 Nisan 2024 Çarşamba 13:52 - Güncelleme:
Milli Mücadele döneminin 1919-1920 yıllarına ait birçok belgesi ilk defa gün yüzüne çıktı
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Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığının tematik yayını olan "Türk Diplomatik Arşivi Belgelerinde Milli Mücadele Diplomasimiz (1919-1920)" eserinin Mart 2024'te yayımlandığını duyurdu.

Paylaşımda, "Türk Diplomatik Arşivinde Milli Mücadele Diplomasimiz (1919-1920)" başlıklı son yayınımızda Ermenistan, Sovyet Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Afganistan, Fransa, İngiltere, İtalya ve ABD'yle diplomatik ilişkilere dair yer alan toplam 445 belge, Türkiye ile bahsi geçen ülkelerin 1919-1920 yıllarındaki karşılıklı diplomatik temas ve girişimlerini konu almakta ve ülkemizi işgal eden devletlere karşı başlatılan milli mücadelemizin haklılığını sebepleriyle birlikte ortaya koymaktadır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan yayının, dönemin çok zor koşullarına rağmen görevlerini başarıyla yerine getiren ve Milli Mücadele'nin zafere ulaşmasına önemli katkı sağlayan merhum diplomatların Milli Mücadele'de oynadığı rolü de gözler önüne serdiği kaydedildi.

- MİLLİ MÜCADELE'NİN MASADAKİ GÜCÜNÜ VE SAVAŞ DİPLOMASİSİNİN YOĞUNLUĞUNU ORTAYA KOYUYOR

Kitabın sunuşunda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Milli Mücadele döneminin askeri ve diplomatik başarılarını gelecek kuşaklarımıza titizlikle ve gururla aktarmaya önem atfediyoruz. Bu anlayışla evvelce yayımladığımız 'Türk ve Fransız Diplomatik Arşiv Belgeleriyle 100. Yılında 1921 Ankara Anlaşması' ve 'Türk ve Fransız Diplomatik Arşiv Belgeleriyle 100. Yılında Mudanya Askeri Sözleşmesi: Tutanaklar-Belgeler' adlı tematik belge seçkileri, anılan dönemdeki dış politikamızın muhtelif yönlerine ışık tutuyor." ifadelerine yer verildi.

Fidan, Ermenistan, Sovyet Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Afganistan, Fransa, İngiltere, İtalya ve ABD ile diplomatik ilişkilere ait toplam 445 belgenin bulunduğu yayının "söz konusu ülkeler ile yeni kurulmakta olan Türkiye'nin 1919-1920 yıllarındaki diplomatik temas ve girişimlerini, Milli Mücadele'nin masadaki gücünü ve savaş diplomasisinin yoğunluğunu" ortaya koyduğunu kaydetti.

Bakan Fidan ayrıca "Eserde paylaşılan bilgi ve değerlendirmeler, Kurtuluş Savaşı'nı veren bir milletin temsilcisi konumundaki TBMM hükümetinin, dönemin önemli aktörleriyle diplomatik ilişkilerini nasıl maharetle yürüttüğünü keza çarpıcı şekilde gösteriyor." ifadesini kullandı.

Eserde, Dışişleri Bakanlığı Türk Diplomatik Arşivi'ndeki 1919-1920 yılına ait, tasnifli ve tasnifsiz 7 bin 300'den fazla belge gözden geçirilirken, 445 belge yayın seçkisinde yer buldu.

Yayının arka kapağında ise Dışişleri Bakanlığının 1920-1928 yıllarında kullandığı ilk hizmet binasına yer verildi.

Söz konusu esere "diad.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

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