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Milli Mücadele kadınları giymişti! Yeniden tasarlandı

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, Milli Mücadele'de 23 kadın kahramanın giydiği kıyafetleri yeniden tasarlayarak defile sundu.

AA27 Ekim 2023 Cuma 10:43 - Güncelleme:
Milli Mücadele kadınları giymişti! Yeniden tasarlandı
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Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, Milli Mücadele'de görev alan 23 kadın kahramanın kıyafetlerini yeniden tasarladı.

Kadın kahramanların kıyafetleri, pek çok kaynaktan araştırılarak 6 ayda hazırlandı. Kıyafetler, Samsun Olgunlaşma Enstitüsünün usta öğreticilerinin hazırladığı "Diriliş ve Direniş" temalı defilede sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla kentteki tüm okul ve kurumlarda etkinlikler yapıldığını söyledi.

Samsun halkını, haftanın ruhuna uygun olarak Milli Mücadele'ye destek vermiş, kahramanı olmuş kadınların kıyafetlerinin yer aldığı defileyle buluşturmak istediklerini belirten Ağar, "Olgunlaşma Enstitümüz, yoğun çalışmayla kıyafetleri hazırladı. Özel değerlerimizi, Milli Mücadele'ye destek veren kadın kahramanlarımızı halkımızla buluşturmak, onların Milli Mücadele'ye verdiği desteği gençlerimize ifade edebilmek için bu projeyi planladık." dedi.

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