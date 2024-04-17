Milli Mücadele kahramanının heykeli kundaklandı!

İlçe Belediyesi tarafından 2018 yılında Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe'yi temsilen yaptırılan, kaidesiyle birlikte 6,5 metre boyundaki polyester karışımlı heykelde gece saatlerinde yangın çıktı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu heykel ağır hasar gördü.
Polis ekipleri, kundaklama şüphesiyle başlattığı soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Yangını çıkardığı suçlamasıyla 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.