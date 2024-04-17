İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2024 Çarşamba / 9 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5292
  • EURO
    34,6639
  • ALTIN
    2496.73
  • BIST100
    9617.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Milli Mücadele kahramanının heykeli kundaklandı!
Güncel

Milli Mücadele kahramanının heykeli kundaklandı!

Denizli'nin Tavas ilçesi girişinde yer alan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykeli, yangında hasar gördü.

AA17 Nisan 2024 Çarşamba 13:31 - Güncelleme:
Milli Mücadele kahramanının heykeli kundaklandı!
ABONE OL

İlçe Belediyesi tarafından 2018 yılında Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe'yi temsilen yaptırılan, kaidesiyle birlikte 6,5 metre boyundaki polyester karışımlı heykelde gece saatlerinde yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu heykel ağır hasar gördü.

Polis ekipleri, kundaklama şüphesiyle başlattığı soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Yangını çıkardığı suçlamasıyla 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.