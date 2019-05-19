Milli Mücadele'nin 100. yılı coşkuyla kutlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler, sporcular, öğrenciler ve Bakanlık çalışanlarından oluşan heyetle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Aslanlı Yol'da yürüyüşe geçen heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

CUMHURİYET ANITI ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

19 Mayıs dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Tören kapsamında, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve gazi askerler katıldı.

SAMSUN'DA 19 MAYIS KUTLAMALARI

Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında, Onur Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün ve protokol üyeleri katıldı.

Törenin ardından, Atatürk'ün Samsun'da ilk adımı attığı yeri temsil eden Tütün İskelesi'ndeki programa geçildi. Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi kapsamında İstanbul'dan 16 Mayıs'ta yola çıkan yelkenliler su takı ile karşılandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisinin geçişinin ardından, iskeleden bayrak çıkışı yapıldı.

Genç izciler, askerlerden Türk bayrağını teslim aldı. Ardından Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Türkiye ve Kulüpler Yarı Maratonu finali gerçekleştirildi.

İZMİR'DE "19 MAYIS YOL KOŞUSU" YAPILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "19 Mayıs Yol Koşusu"na kaydolan bin 750 sporcu, koşunun başlama noktası olan Konak'ta iskele önünde toplandı. Yarışmanın başlama saatine kadar ısınma hareketleri yapan sporcular, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Startı veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sporcuların arasına girerek koşuya katıldı.

Sporcular, Üçkuyular'da iskeleden start noktasına dönerek 10 kilometrelik parkuru tamamladı.