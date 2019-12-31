Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi canlı yayın izleme linki: Milli Piyango 2020 sonuç sayfası

31.12.2019 16:06 - Güncelleme: 31.12.2019 16:06

Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi canlı yayın izleme linki tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango 2020 sonuç sayfası da sıkça ziyaret ediliyor. Her yıl olduğu gibi Milli Piyango 2020 yılbaşı çekiliş heyecanı bu yılda yaşanıyor. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişine dair tüm detaylar haberimizde...





MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI ANLIK OLARAK STAR.COM.TR'DE

Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. Milli Piyango İdaresi'nden anbean alınan çekiliş sonuçları, Star.com ve Milli Piyango sayfasından takip edilebilecek.









MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Piyango İdaresi çekilişi tamamladıktan sonra verileri elektronik ortama aktaracak. Bu sürenini 2-3 saat sürmesi bekleniyor. Çekiliş 21.00'da biteceğinden sorgulama ekranının saat 00.00'a kadar açılması bekleniyor.









2020 YILBAŞI İKRAMİYELERİ

MPİ’den yapılan bilgilendirmede yer alan detaylara göre dağıtılacak olan ikramiye tutarları şöyle;





80 Milyon TL

8 milyon TL

1 milyon TL

100 bin TL

10 bin TL

5 bin TL

1000 TL

400 TL

300 TL

200 TL

160 TL

80 (Amorti) TL

80 bin (Teselli) TL





İkramiye sahipleri tam bilet sahibi olmaları halinde ikramiyenin tamamını, yarım bilet sahibi olmaları halinde yarısını ve çeyrek bilet sahibi olmaları halinde ikramiyenin dörtte birini kazanacaklar.