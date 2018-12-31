Milli Piyango 31 Aralık 2019 yılbaşı yeni yıl özel çekilişi mpi.gov.tr büyük ikramiye amorti sıralı tam liste sonuçları

31 Aralık Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları amorti büyük ikramiye belli oldu. 2019 MPİ Milli Piyango yılbaşı özel sonuçları mpi.gov.tr adresinden zengin olma hayali kuran kişilerle paylaşıldı. Yeni yıl yılbaşı özel Milli Piyango çekilişi sonuçlarına göre amorti ve 70 milyon TL’lik büyük ikramiye belli oldu. Yılbaşı çekiliş sonuçları sıralı tam listesine sayfamızda bulunan sonuçlardan ulaşabilirsiniz. Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi’nin Ankara Balgat’ta bulunan binasında noter huzurunda çekiliyor ve sonuçlar mpi.gov.tr adresinden açıklanıyor. 70 milyon liralık büyük ikramiyenin çeyrek, yarım ya da tam bilete isabet edip etmediği merak ediliyor. Bu akşam 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2018 yılbaşı özel çekilişinin Anıttepe binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı belirtilerek şöyle denildi: "70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır. Saat 15.00'den itibaren basın mensuplarımız çekilişimize katılarak görüntü alabilecekler. Yılbaşı özel çekilişimiz bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup çekilişimize tüm halkımız davetlidir."

MİLLİ PİYANGO ÇEYREK BİLET İKRAMİYESİ NE KADAR?

“Milli Piyango çeyrek bilet ikramiyesi ne kadar” sorusu araştırılıyor. Milli Piyango çeyrek bilet ikramiyesi ile ilgili güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

MP ÇEYREK BİLET ÖDÜLÜ NE KADAR? İKRAMİYE TABLOSU

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:

1 adet 70.000.000

1 adet 7.000.000

10 adet 1.000.000

30 adet 100.000

100 adet 10.000

200 adet 5.000

500 adet 1.000

10.000 adet 400

40.000 adet 300

200.000 adet 200

700.000 adet 140

2.000.000 adet 70

63 Teselli İkramiyesi 70.000

TOPLAM İKRAMİYE ADEDİ: 2.950.905

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI: 390.910.000

MİLLİ PİYANGO'DA EN ŞANSLI İL HANGİSİ?

10 yıldır yapılan yılbaşı özel çekilişlerinde dörde bölünen büyük ikramiyeyi en çok kazanan il İstanbul oldu. 14 kez büyük ikramiyeye ortak olan İstanbul'u, 4'er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango’nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalara göre çekiliş saat 15’te başlayacak. MPİ’nin ana sayfasından yapılan duyuruda; “İdaremizce gerçekleştirilecek olan 31 Aralık 2018 (Yılbaşı 2019) özel çekilişi Anıttepe Binası çekiliş salonunda saat 15.00’de başlayacaktır. 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır.” İfadelerine yer verildi.