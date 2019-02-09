Milli Piyango 9 Şubat çekilişi sonuçları MPİ bilet sorgula (Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam liste)

Milli Piyango sonuçları için 9 Şubat çekilişi bugün yapılıyor. Milli Piyango çekiliş sonuçları her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleşir. Bir de yılbaşında düzenlenen bu çekilişte kazanan talihliye büyük ikramiye veriliri. Bu ayın 9 Şubat 2019 Cumartesi günü için Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Milli Piyango çekiliş sonuçlarını MPİ bilet sorgulama işlemini ve kazanan sıralı tam listesine bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Milli Piyango 9 Şubat 2019 çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama sayfasına gitmek ve kazanan numaralar hangileri olduğunu görmek için haberimizdeki link üzerinden öğrenebilirsinz.

MİLLİ PİYANGO 9 ŞUBAT ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler, her ayın 9,19 ve 29'unda düzenli olarak yapılıyor. Milli Piyango oyununun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'de başlıyor. Çekiliş, canlı olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden, çekilişin başladığı saat itibariyle izlenebiliyor.

9 ŞUBAT MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



9 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş sonuçların açıklanması ile birlikte sıralı tam listesiyi haberimiz üzerinden ulaşabilir verilen link üzerinden ise bilet sogrulamalarınız yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO HAKKINDA



Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.



Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.





Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.



Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.



Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.



İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.



İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.



Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.



Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARINDA BÜYÜK İKRAMİYELER NELER?



Çekiliş sonuçlarına göre 1 adet 4 milyon, 1 adet 400 bin ve 3 adet 40 bin TL’lik ikramiye verilecek. Çeyrek bilet sahipleri büyük ikramiyeyi kazandıkları takdirde 1 milyon TL’nin sahibi olacak.



Elektronik bilet satışları öğlen saatlerinde sona ererken klasik Milli Piyango biletlerinin satışı bir süre daha devam edecek.

MİLLİ PİYANGO SAHTE BİLET NASIL ANLAŞILIR?



Satın alınan biletinin arka yüzünde bulunan ve bileti satan bayinin mührünün kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar kâğıdın pürüzsüz olması gerektiğini ifade ediyor. El ile kontrol edildiğinde biletinin ön yüzünde bulunan rakamların kabarık olması gerektiğini dile getiren uzmanlar kâğıdın ışığa tutulduğu takdirde gizli bir şekilde bulunan MP ibaresinin ortaya çıkacağını söylüyor.

BİR ÖNCEKİ MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SIRALI TAM LİSTESİ

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 29 OCAK 2019



29 OCAK çekiliş heyecanı da son buldu. Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango'da biletinizi yukarıdaki bağlantıya tıklayarak sorgulayabilirsiniz. Bilet numaranızı ve çekiliş tarihinizi girmenizle biletinize ikramiye isabet edip etmediğini görebilirsiniz.



MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTE



Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ



2500000 TL ikramiye kazanan numaralar



146601



100000 TL ikramiye kazanan numaralar



668985



10000 TL ikramiye kazanan numaralar



006560 008940 015659 158368 191197 191311



388384 392728 422096 455714 461874 468852



484436 485830 501700 533837 548622 574645



606309 644628



29 OCAK 2019 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...



1000 TL ikramiye kazanan numaralar



040361 059897 076552 088134 093382 102771



150687 191138 201169 203367 204362 213952



250234 251285 273457 274382 298649 305238



312237 316818 353606 355298 380492 404901



413848 415641 432422 439393 440635 455505



484442 488502 528519 534032 541387 555401



556753 574177 593302 593450 598373 604130



606730 612607 649416 651149 656547 672880



674975 681537



Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar



03178 08437 08662 08887 09060 10768



11621 15934 18488 20360 20455 23516



25651 26746 29417 35223 37867 37907



38747 47025 47843 48145 49370 52409



55603 57867 60811 61084 62101 67620



69913 73870 74690 83154 84113 89313



89649 89958 95268 97111



Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar



0101 0254 0554 0594 0792 0860



0969 1700 1862 2453 2494 3091



3247 3923 4678 4725 4886 5157



5649 6142 7143 7402 7640 7769



7781 7989 8350 9156 9517 9840



Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar



081 157 160 222 256 397



401 405 476 548 550 567



685 722 732 747 835 862



911 953



Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar



01 18 23 46 62 64



97



Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar



0 7



2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar



046601 106601 116601 126601 136601 140601



141601 142601 143601 144601 145601 146001



146101 146201 146301 146401 146501 146600



146602 146603 146604 146605 146606 146607



146608 146609 146611 146621 146631 146641



146651 146661 146671 146681 146691 146701



146801 146901 147601 148601 149601 156601



166601 176601 186601 196601 246601 346601



446601 546601 646601