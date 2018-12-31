Milli Piyango Büyük İkramiye Numaraları Açıklandı

Milli Piyango'nun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 70 milyon lira, 7615536 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezi İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyango Genel Müdürlüğünce düzenlenen 'Yılbaşı özel çekilişi'nde 70 liralık büyük ikramiyenin hangi sayılara isabet ettiği belli oldu. Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nün Ankara’daki binasında başlayan çekiliş sonucu, Milli Piyango'nun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 70 milyon liranın hangi şanslı numaralara çıktığı açıklandı. Peki, büyük ikramiye hangi sayılara çıktı? Milli Piyango büyük ikramiye çeyrek bilete mi isabet etti? İşte 2019 Milli

Milli Piyango İdaresi'nin bu yılki yılbaşı özel çekilişi tamamlandı. Ankara'da yapılan ve öğle saatlerinde başlayan çekiliş sonucu, 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiyeler de sahiplerini buldu. İşte, MPİ 31 Aralık yılbaşı özel çekilişi sonuçları ve sıralı tam liste...

70 MİLYONLUK BÜYÜK İKRAMİYE SAHİBİNİ BULDU

Milli Piyango'nun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 70 milyon lira, 7615536 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezi İstanbul olarak açıklandı.

Büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye de talihlerini buldu. Çekilişte amorti rakamları ise 4 ve 9 olarak belirlendi.