Milli Piyango çeyrek bilet ikramiye çıkan kazandıran numaralar 2019 Milli Piyango Yılbaşı çeyrek bilet ikramiyesi ne kadar?
Milli Piyango çeyrek bilet ikramiyesi ne kadar sorusu 2019 Yılbaşı çekilişi ile beraber araştırılıyor. Milli Piyango Yılbaşı çeyrek bilet kaç para veriyor? Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yılbaşı çekilişi için heyecan artıyor. Çeyrek bilet alan vatandaşlar ikramiyenin ne kadar olduğunu öğrenmek istiyorlar. 10 yıldır yapılan yılbaşı özel çekilişlerinde dörde bölünen büyük ikramiyeyi en çok kazanan il İstanbul oldu. 14 kez büyük ikramiyeye ortak olan İstanbul'u, 4'er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti. Milli Piyango’nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalara göre çekiliş saat 15’te başlayacak. MPİ’nin ana sayfasından yapılan duyuruda; “İdaremizce gerçekleştirilecek olan 31 Aralık 2018 (Yılbaşı 2019) özel çekilişi Anıttepe Binası çekiliş salonunda saat 15.00’de başlayacaktır. 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır.” İfadelerine yer verildi. Milli Piyango Yılbaşı çekilişi çeyrek bilet ikramiye çıkan numaralar açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.
Milli Piyango çeyrek bilet ikramiye çıkan numaralar araştırılıyor. Milli Piyango Yılbaşı çekilişi çeyrek bilet ikramiye çıkan numaralar merak ediliyor. Milli Piyango çeyrek bilet kaç para veriyor? Yılbaşı çekilişi başladı. Büyük ikramiye için nefesler tutuldu. Büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 61 milyon lira verilmişti. Çeyrek bilet alan vatandaşlar ikramiyenin ne kadar olduğunu öğrenmek istiyorlar. 10 yıldır yapılan yılbaşı özel çekilişlerinde dörde bölünen büyük ikramiyeyi en çok kazanan il İstanbul oldu. 14 kez büyük ikramiyeye ortak olan İstanbul'u, 4'er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti. Milli Piyango’nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalara göre çekiliş saat 15’te başlayacak. MPİ’nin ana sayfasından yapılan duyuruda; “İdaremizce gerçekleştirilecek olan 31 Aralık 2018 (Yılbaşı 2019) özel çekilişi Anıttepe Binası çekiliş salonunda saat 15.00’de başlayacaktır. 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır.” İfadelerine yer verildi. Milli Piyango Yılbaşı çekilişi çeyrek bilet ikramiye çıkan numaralar açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.
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MİLLİ PİYANGO ÇEYREK BİLET İKRAMİYESİ NE KADAR?
“Milli Piyango çeyrek bilet ikramiyesi ne kadar” sorusu araştırılıyor. Milli Piyango çeyrek bilet ikramiyesi ile ilgili güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.
MP ÇEYREK BİLET ÖDÜLÜ NE KADAR? İKRAMİYE TABLOSU
Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:
1 adet 70.000.000
1 adet 7.000.000
10 adet 1.000.000
30 adet 100.000
100 adet 10.000
200 adet 5.000
500 adet 1.000
10.000 adet 400
40.000 adet 300
200.000 adet 200
700.000 adet 140
2.000.000 adet 70
63 Teselli İkramiyesi 70.000
TOPLAM İKRAMİYE ADEDİ: 2.950.905
TOPLAM İKRAMİYE TUTARI: 390.910.000
MİLLİ PİYANGO'DA EN ŞANSLI İL HANGİSİ?
10 yıldır yapılan yılbaşı özel çekilişlerinde dörde bölünen büyük ikramiyeyi en çok kazanan il İstanbul oldu. 14 kez büyük ikramiyeye ortak olan İstanbul'u, 4'er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Milli Piyango'da büyük ikramiye 70 milyon TL olarak açıklandı ve yeni bir rekora imza atıldı.
AMORTİ NEDİR?
Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.
TESELLİ NEDİR?
Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.
GEÇEN YIL KAZANAN NUMARALAR
61 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE
9794035
AMORTİLER BELLİ OLDU
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde Amortiler belli oldu: 4,6
500 BİN TL KAZANAN NUMARA
4136086
1 MİLYON KAZANAN NUMARA
757022
2 MİLYON KAZANAN NUMARA
9201621
5 MİLYON KAZANAN NUMARA
2551923
10 MİLYON KAZANAN NUMARA
0798081
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