Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Milli Piyango çeyrek bilet ikramiye çıkan kazandıran numaralar 2019 Milli Piyango Yılbaşı çeyrek bilet ikramiyesi ne kadar?

Milli Piyango çeyrek bilet ikramiyesi ne kadar sorusu 2019 Yılbaşı çekilişi ile beraber araştırılıyor. Milli Piyango Yılbaşı çeyrek bilet kaç para veriyor? Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yılbaşı çekilişi için heyecan artıyor. Çeyrek bilet alan vatandaşlar ikramiyenin ne kadar olduğunu öğrenmek istiyorlar. 10 yıldır yapılan yılbaşı özel çekilişlerinde dörde bölünen büyük ikramiyeyi en çok kazanan il İstanbul oldu. 14 kez büyük ikramiyeye ortak olan İstanbul'u, 4'er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti. Milli Piyango’nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalara göre çekiliş saat 15’te başlayacak. MPİ’nin ana sayfasından yapılan duyuruda; “İdaremizce gerçekleştirilecek olan 31 Aralık 2018 (Yılbaşı 2019) özel çekilişi Anıttepe Binası çekiliş salonunda saat 15.00’de başlayacaktır. 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır.” İfadelerine yer verildi. Milli Piyango Yılbaşı çekilişi çeyrek bilet ikramiye çıkan numaralar açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Piyango çeyrek bilet ikramiye çıkan numaralar araştırılıyor. Milli Piyango Yılbaşı çekilişi çeyrek bilet ikramiye çıkan numaralar merak ediliyor. Milli Piyango çeyrek bilet kaç para veriyor? Yılbaşı çekilişi başladı.  Büyük ikramiye için nefesler tutuldu. Büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 61 milyon lira verilmişti. Çeyrek bilet alan vatandaşlar ikramiyenin ne kadar olduğunu öğrenmek istiyorlar. 10 yıldır yapılan yılbaşı özel çekilişlerinde dörde bölünen büyük ikramiyeyi en çok kazanan il İstanbul oldu. 14 kez büyük ikramiyeye ortak olan İstanbul'u, 4'er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti. Milli Piyango’nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalara göre çekiliş saat 15’te başlayacak. MPİ’nin ana sayfasından yapılan duyuruda; “İdaremizce gerçekleştirilecek olan 31 Aralık 2018 (Yılbaşı 2019) özel çekilişi Anıttepe Binası çekiliş salonunda saat 15.00’de başlayacaktır. 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır.” İfadelerine yer verildi. Milli Piyango Yılbaşı çekilişi çeyrek bilet ikramiye çıkan numaralar açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

MPİ 2018 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO 2019 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SIRALI TAM LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2019 YILBAŞI MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO HARAM MI? DİYANET FETVASI İÇİN TIKLAYINIZ

 

MİLLİ PİYANGO EN ÇOK HANGİ NUMALARALARA ÇIKTI - DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO ÇEYREK BİLET İKRAMİYESİ NE KADAR?

“Milli Piyango çeyrek bilet ikramiyesi ne kadar” sorusu araştırılıyor. Milli Piyango çeyrek bilet ikramiyesi ile ilgili güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

MP ÇEYREK BİLET ÖDÜLÜ NE KADAR? İKRAMİYE TABLOSU

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:

1 adet 70.000.000

1 adet 7.000.000

10 adet 1.000.000

30 adet 100.000

100 adet 10.000

200 adet 5.000

500 adet 1.000

10.000 adet 400

40.000 adet 300

200.000 adet 200

700.000 adet 140

2.000.000 adet 70

63 Teselli İkramiyesi 70.000

TOPLAM İKRAMİYE ADEDİ: 2.950.905

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI: 390.910.000

MİLLİ PİYANGO'DA EN ŞANSLI İL HANGİSİ?

10 yıldır yapılan yılbaşı özel çekilişlerinde dörde bölünen büyük ikramiyeyi en çok kazanan il İstanbul oldu. 14 kez büyük ikramiyeye ortak olan İstanbul'u, 4'er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango’nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalara göre çekiliş saat 15’te başlayacak. MPİ’nin ana sayfasından yapılan duyuruda; “İdaremizce gerçekleştirilecek olan 31 Aralık 2018 (Yılbaşı 2019) özel çekilişi Anıttepe Binası çekiliş salonunda saat 15.00’de başlayacaktır. 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır.” İfadelerine yer verildi.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango'da büyük ikramiye 70 milyon TL olarak açıklandı ve yeni bir rekora imza atıldı.

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

TESELLİ NEDİR?

Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

GEÇEN YIL KAZANAN NUMARALAR

61 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE

9794035

AMORTİLER BELLİ OLDU

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde Amortiler belli oldu: 4,6

500 BİN TL KAZANAN NUMARA

 4136086

1 MİLYON KAZANAN NUMARA

757022

2 MİLYON KAZANAN NUMARA

9201621

5 MİLYON KAZANAN NUMARA

2551923

10 MİLYON KAZANAN NUMARA

 0798081

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR
 
Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.
 
0 : 4
 
1 : 8
 
2 : 10
 
3 : 17
 
4 : 4
 
5 : 7
 
6 : 4
 
7 : 9
 
8 : 8
 
9 : 6
 
SON 10 YILDA İKRAMİYELER NE KADAR ARTTI?
 
Büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 61 milyon lira verilmişti.
 
SON DÖRT YILDA MİLLİ PİYANGO İSABET EDEN NUMARALAR VE ŞEHİRLER
 
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2015 sonuçlarına göre 50 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 2692160. Çeyrek bilet, Ankara, Aydın (2) ve Niğde'ye çıktı.
 
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2016 sonuçlarına göre 55 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 0556013. Çeyrek bilet, İstanbul'dan 3 kişiye, Adana'dan bir kişiye çıktı.
 
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2017 sonuçlarına göre 60 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 2796288. Çeyrek bilet, İstanbul'dan 3 kişiye, Antalya'dan bir kişiye çıktı.
 
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2018 sonuçlarına göre 61 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 9794035. Çeyrek bilet, İstanbul'a, Antalya'ya, Samsun'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ine çıktı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Osmanlı Ordusunun Kudüs´e girmesi - Tarihte bugün 30 Aralık 1516

Osmanlı Ordusunun Kudüs´e girmesi - Tarihte bugün 30 Aralık 1516

ABD'yi tedirgin eden uçak

ABD'yi tedirgin eden uçak

'Fatih'ten umutluyuz sondajlar hızlanacak'

'Fatih'ten umutluyuz sondajlar hızlanacak'

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA