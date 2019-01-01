Milli Piyango hangi illere çıktı? Milli Piyango Yılbaşı 2019 büyük ikramiye hangi şehirlere ilçelere çıktı?
Milli Piyango hangi illere, şehirlere çıktı sorusu hakkında son dakika açıklaması araştırılıyor. Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı? Yeni yıl heyecanı 31 Aralık pazartesi akşamı yaşandı. Milli Piyango Yılbaşı çekilişi de gerçekleştirildi. Bilet alan vatandaşlar heyecanla sıralı tam listeyi görmek istiyorlar. . Geçtiğimiz yıllarda Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete isabet ederken 70 milyon TL'lik büyük ikramiye bu yıl tam bilete isabet etti. Amorti rakamları 4-9 oldu. 70 milyon liralık büyük ödül '7615536' numaralı biletin sahibine verildi. Büyük ikramiyenin uzun yıllar sonra ilk kez tam bilete çıktığı ve bu biletin İstanbul'da satıldığı öğrenildi. Yani büyük ikramiye İstanbul’dan bir kişiye çıktı. 70000000 TL ikramiye kazanan numaralar 7615536 olarak açıklandı. 7000000 TL ikramiye kazanan numaralar 9915188, 1000000 TL ikramiye kazanan numaralar 0486336 0610463 1926666 2136781 2875253 3250156 olarak belirlendi. Milli Piyango büyük ikramiye çıkan kişinin ismi henüz açıklanmadı. Detaylar haberimize eklenecektir. Satın alınan biletinin arka yüzünde bulunan ve bileti satan bayinin mührünün kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar kâğıdın pürüzsüz olması gerektiğini belirttiler
Milli Piyango hangi illere çıktı sorusu Yılbaşı çekilişinin ardından araştırılıyor. Milli Piyango Yılbaşı 2019 büyük ikramiye hangi şehirlere ilçelere çıktı? Vatandaşların heyecanla beklediği Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2018’de yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete isabet ederken 70 milyon TL'lik büyük ikramiye bu yıl tam bilete isabet etti. Amorti rakamları 4-9 oldu. 70 milyon liralık büyük ödül '7615536' numaralı biletin sahibine verildi. Büyük ikramiyenin uzun yıllar sonra ilk kez tam bilete çıktığı ve bu biletin İstanbul'da satıldığı öğrenildi. Yani büyük ikramiye İstanbul’dan bir kişiye çıktı. 70000000 TL ikramiye kazanan numaralar 7615536 olarak açıklandı. 7000000 TL ikramiye kazanan numaralar 9915188, 1000000 TL ikramiye kazanan numaralar 0486336 0610463 1926666 2136781 2875253 3250156 olarak belirlendi. Milli Piyango büyük ikramiye çıkan kişinin ismi henüz açıklanmadı. Detaylar haberimize eklenecektir. Satın alınan biletinin arka yüzünde bulunan ve bileti satan bayinin mührünün kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar kâğıdın pürüzsüz olması gerektiğini belirttiler. El ile kontrol edildiğinde biletinin ön yüzünde bulunan rakamların kabarık olması gerektiğini dile getiren uzmanlar kâğıdın ışığa tutulduğu takdirde gizli bir şekilde bulunan MP ibaresinin ortaya çıkacağını aktardılar.
BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLE İSABET ETTİ?
70 milyon TL’lik büyük ikramiye 7-6-1-5-5-3-6 numarasına isabet etti. İkramiyenin İstanbul’dan bir kişiye çıktığı belirlendi.
7 milyon liralık ikramiye 9-9-1-5-1-8-8 numaralı bilete isabet etti.
Milli Piyango’da amorti rakamları belli oldu. Amortide çıkan rakamlar 4 ve 9 oldu.
AMORTİ NE KADAR ALIYOR?
Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Yani amorti çıkan biletiniz tam ise 70 lira, yarım ise 35 lira, çeyrek ise 17,5 lira ikramiye kazanmış olursunuz.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Milli Piyango'da büyük ikramiye 70 milyon TL olarak açıklandı ve yeni bir rekora imza atıldı.
AMORTİ NEDİR?
Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.
TESELLİ NEDİR?
Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.
GEÇEN YIL KAZANA NUMARALAR
61 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE
9794035
AMORTİLER BELLİ OLDU
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde Amortiler belli oldu: 4,6
500 BİN TL KAZANAN NUMARA
4136086
1 MİLYON KAZANAN NUMARA
757022
2 MİLYON KAZANAN NUMARA
9201621
5 MİLYON KAZANAN NUMARA
2551923
10 MİLYON KAZANAN NUMARA
0798081
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