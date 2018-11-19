Milli Piyango sonuçları 19 Kasım 2018 çekilişi sıralı tam listesi Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgula mpi.gov.tr

Milli Piyango sonuçları 19 Kasım 2018 çekilişi sıralı tam listesi açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9, 19, 29, aylarında düzenlenen Milli Piyango çekilişinin 19 Kasım sonuçları kazandıran numaralar erişime açıldı. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren; "Milli Piyango 19 Kasım çekiliş sonçları açıklandı mı? Milli Piyango çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango biletleri nasıl sorgulanacak? Çekilişlerin canlı yayını nasıl izlenecek? İkramiye kazandıran numaralar neler? Büyük ikramiye tutarı ne kadar? Kazanan talihli hangi şehirden çıktı? Büyük ikramiye hangi numaralara çıktı?" soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. MPİ'nin Ankara'da bulunan Genel Müdürlük binasında, noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası ikramiyeler sahiplerini buldu. Çekilişin tamamlanmasının ardından, piyango bileti alarak şanslarını deneyen şans oyunu tutkunları da kendi biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını sorguluyor. Noter huzurunda düzenlenen Milli Piyango 19 Kasım 2018 çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran numaraların tam listesi star.com.tr'de.

Türkiye genelinde on binlerce vatandaşın şansını denediği, Milli Piyango'nun 19 Kasım çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı. 19 Kasım 2018 tarihli Milli Piyango çekilişi sonrası şanslı numaralar ve kazanan biletler belli oldu. İşte, bu haftanın kazanan numaraları...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE SORGULA

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MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAPILIYOR?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler, her ayın 9,19 ve 29'unda düzenli olarak yapılıyor. Milli Piyango oyununun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'de başlıyor. Çekiliş, canlı olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden, çekilişin başladığı saat itibariyle izlenebiliyor.

19 KASIM MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango 19 Kasım sonuçları bilet sorgulama işleminizi sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizin içinden yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO HAKKINDA



Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.



Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.



Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.



Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.



Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.



İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.



İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.



Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.



Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.