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Güncel

Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango 2020 kazandıran rakamlar belli oldu!

Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango 2020 kazandıran rakamlar belli oldu! Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 80 milyon TL çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiye 4'e bölündü. Milli Piyango sonuçları da açıklandı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi Ankara Kızılay'da saat 15:00'de başladı. Milli Piyango 2020 çekiliş sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte sorgulama ekranı

31.12.2019  21:34 - Güncelleme: 31.12.2019  21:34
Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango 2020 kazandıran rakamlar belli oldu! Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 80 milyon TL çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiye 4'e bölündü. Milli Piyango sonuçları da açıklandı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi Ankara Kızılay'da saat 15:00'de başladı. Milli Piyango 2020 çekiliş sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte sorgulama ekranı


MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI!
1-3-5-8-4-9-0


MİLLİ PİYANGO 2020 SONUÇ SAYFASI


MİLLİ PİYANGO 2020 KAZANDIRAN RAKAMLAR BELLİ OLDU!
80 milyon TL çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiye 4'e bölündü. 


AMORTİ NUMARALARI AÇIKLANDI
Amorti numaraları 4 ve 8 oldu.


AMORTİ NEDİR?
Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Yani amorti çıkan biletiniz tam ise 70 lira, yarım ise 35 lira, çeyrek ise 17,5 lira ikramiye kazanmış olursunuz.

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