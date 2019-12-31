31.12.2019 13:54 - Güncelleme: 31.12.2019 13:54

Milyonların gözü bugün gerçekleştirilecek olan yılbaşı çekilişine çevrildi. Milli Piyango teselli ikramiyesi nedir? Teselli ikramiyesi 2020 ne kadar? gibi soruların yanıtları tüm herkes tarafından merak ediliyor. 80 milyon TL değerindeki yılbaşı çekilişi saat 15.00’de başlayacak. Halka açık bir şekilde gerçekleştirilecek büyük yılbaşı ikramiyesi, 2 adet amorti akşam 20.00 ile 21.00 arasında çekilecek. Milli Piyango 2020 çekilişine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..





MİLLİ PİYANGO TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.





MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI BİLET SORGULAMA EKRANI







TESELLİ İKRAMİYESİ 2020 NE KADAR?

2020 YILBAŞI İKRAMİYELERİ

MPİ’den yapılan bilgilendirmede yer alan detaylara göre dağıtılacak olan ikramiye tutarları şöyle;

80 Milyon TL

8 milyon TL

1 milyon TL

100 bin TL

10 bin TL

5 bin TL

1000 TL

400 TL

300 TL

200 TL

160 TL

80 (Amorti) TL

80 bin (Teselli) TL





İkramiye sahipleri tam bilet sahibi olmaları halinde ikramiyenin tamamını, yarım bilet sahibi olmaları halinde yarısını ve çeyrek bilet sahibi olmaları halinde ikramiyenin dörtte birini kazanacaklar.





MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde çekiliş öncesi bilet fiyatları ile ilgili yapılan açıklamada tam biletin 80, yarım biletin 40, çeyrek biletinse 20 TL’den satışa sunulacağı belirtilmişti.