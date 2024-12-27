İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2024 Cuma / 26 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2515
  • EURO
    36,7456
  • ALTIN
    2976.76
  • BIST100
    9989.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı
Güncel

Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88. yıl dönümünde Edirnekapı'daki kabri başında anıldı.

AA27 Aralık 2024 Cuma 11:19 - Güncelleme:
Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı
ABONE OL

İstanbul Valiliğince, Mehmet Akif Ersoy'un Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu dua etti. Ersoy'un kabrine protokol üyeleriyle birlikte karanfil bırakan İstanbul Valisi Davut Gül, sonrasında törene katılan çocuklarla sohbet etti. Edirnekapı'ya gelen öğrenciler de Ersoy'un kabrini ziyaret ederek dualar okudu.

Törene, Vali Gül'ün yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Nuri Aslan, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt ve Eyüsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen katıldı.

  • mehmetakifersoy
  • istiklalmarşı
  • yildonumu
  • edirnekapı
  • kabriişteği

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.