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Güncel

Milli Savunma Bakanı Akar: 31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız

Milli Savunma Bakanı Akar: '31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Bununla ilgili önemli tedbirler alındı.'

28 Mayıs 2020 Perşembe 15:44 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 15:44
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