Milli Savunma Bakanı Akar: Güvenli bölgenin emniyeti Türkiye tarafından sağlanmalı Milli Savunma Bakanı Akar, 'Fırat'ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölgede, terör örgütü YPG olmamalı ve bölgenin emniyeti Türkiye tarafından sağlanmalıdır.' dedi.