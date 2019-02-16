Milli Savunma Bakanı Akar: Güvenli bölgenin emniyeti Türkiye tarafından sağlanmalı
Milli Savunma Bakanı Akar, 'Fırat'ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölgede, terör örgütü YPG olmamalı ve bölgenin emniyeti Türkiye tarafından sağlanmalıdır.' dedi.
- AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Fırat'ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölgede, terör örgütü YPG olmamalı ve bölgenin emniyeti Türkiye tarafından sağlanmalıdır." dedi.
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