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Güncel

Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar: Koronavirüse karşı ilaç üretimine başlayacağız

Diyarbakır'da 5 vatandaşın şehit edildiği alçak terör saldırısına ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yanlarına kalmayacak. Mücadelemiz devam ediyor, hesabını verecekler' dedi. MSB'de koronavirüs tedbirleriyle ilgili Bakan Akar, 'Bir haftada 3,5-4 milyon cerrahi maske yapabilecek durumdayız. Şu anda makine alımları devam ediyor, yeni ekipmanlar devreye girmeye devam ediyor. Tüm halkımıza ücretsiz dağıtabilmek için haftada inşallah 10 milyon cerrahi maskeye çıkaracağız.' dedi. Bakan Akar, 'Tekniğimizi ve teknolojimizi gözden geçirip ilaç üretimine başlayacağız.' açıklamasında bulundu.

08 Nisan 2020 Çarşamba 11:08 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 11:41
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Bakan Akar'ın açıklamasından satır başları:

(Diyarbakır'daki alçak saldırı)

Maalesef bugün sabah saatlerinde ekmek parası peşinde olan vatandaşlarımızın, teröristlerin saldırısına tanık olduk, 5 vatandaşımız şehit oldu. Bunların hiçbiri yanlarına kalmayacak. Bunlar mutlaka bunun hesabını verecekler. Arkadaşlarımız şu an arazide, başarılar diliyorum. Terörle mücadele konusunda azalma, eksilme asla söz konusu değil. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. 

Terörle mücadele konusunda azalma, eksilme asla söz konusu değil. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. 

(MSB'de koronavirüs tedbirleri)

İlk günden itibaren tedbirlerimizi aldık. Aksaklık olmadan sürdürüyoruz

Operasyon bölgelerimizde şu ana kadar vakamız olmadı.

Karargah ve kışlalarda bütün faaliyetlerimiz asgari personel ile yürütülüyor. Alınan tedbirler bugüne kadar başarıyla uygulandı.

Bir haftada 3,5-4 milyon cerrahi maske yapabilecek durumdayız. Haftada 105 milyon tulum da yapabilecek duruma geldik.

MSB'DEN VİRÜSE KARŞI İLAÇ ÜRETİMİ

Tekniğimizi ve teknolojimizi gözden geçirip ilaç üretimine başlayacağız

İDLİB'DE ATEŞKES İHLALİ VAR MI?

Birkaç münferit ihlal var ama genel anlamda huzur ortamı devam ediyor

İDLİB'DEKİ TÜRK-RUS DEVRİYESİ

Bugün üçüncü müşterek devriye tamamlandı. Devriyeler devam edecek.

(NATO'DA CORONA VİRÜSE KARŞI İŞBİRLİĞİ)

15 Nisan'da NATO Savunma Bakanları olarak video konferansla toplanacağız

(İDLİB'DE ATEŞKES SÜRECİ)

Önemli olan bu ateşkesin devam etmesi, kalıcı hale gelmesi dileğimiz.

1 Ocak'tan itibaren 903 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

(TERÖR OPERASYONLARI)

1 Ocak'tan itibaren 903 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

(SIĞINMACILARIN AVRUPA ÜLKELERİNE GEÇİŞLERİ)

28 Şubat'tan 148 bin 763 sığınmacı karşı tarafa geçti.

Fırtına nedeniyle dalgaların boyu 5 metreyi aştı

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