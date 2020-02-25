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Güncel

Milli Savunma Bakanı Akar, Azeri mevkidaşı ile görüştü

25 Şubat 2020 Salı19:01 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 19:01

Ali Koç taraftarların arasına daldı!

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