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Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Tekirdağ'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile 5. Kolordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

AA29 Ağustos 2021 Pazar 13:40 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 13:40
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Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattındaki inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor.

Dün sınırın sıfır noktasındaki Arda Bölüğü'nde Mehmetçik ile bir araya gelen Akar ve komutanlar, bugün önce 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını ardından 5. Kolordu Komutanlığını ziyaret etti.

Kolordu Komutanlığına gelişinde tören kıtasını selamlayan Bakan Akar, daha sonra 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan'dan faaliyetlere ilişkin brifing aldı.

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