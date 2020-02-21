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Milli Savunma Bakanı Akar, İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA21 Şubat 2020 Cuma11:57 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 11:57

Bakanlığın Twitter hesabından, "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." başlığıyla, Tank Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları ve Tank Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün fotoğrafları paylaşıldı.

Bakan Akar, "Silah arkadaşlarımız, 20 Şubat 2020 tarihinde İdlib'de düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter adresinden yayımladığı mesajla şehit askerlere Allah'tan rahmet diledi.

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