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Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de valilik ve belediyenin de yer aldığı bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

AA24 Haziran 2022 Cuma 21:58 - Güncelleme:
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Akar, ziyaretleri kapsamında ilk olarak 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğüne gitti. Çalışmalara ilişkin brifing alan, talimatlar veren Bakan Akar, daha sonra Kayseri Valiliğine geçti.

Vali Gökmen Çiçek tarafından karşılanan Akar, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Akar, Kayseri Valiliğine yeni atanan Çiçek'e başarı dileklerini de iletti.

Bir sonraki durağı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kuruluşu Aspilsan olan Akar, fabrikada inceleme ve denetlemelerde bulundu. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçen Akar'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından faaliyetlere ilişkin bilgi verildi. Akar'a ziyaretleri sırasında Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de eşlik etti.

Akar, Kayseri'de AK Parti ve MHP il başkanlıklarına da ziyarette bulundu.

  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
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  • Bakan Akar

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