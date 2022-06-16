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Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafı çektirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın 'Savunma ve Caydırıcılık Yapısının Uyarlanması' konulu oturumuna katıldı, 'aile fotoğrafı' çekiminde yer aldı.

AA16 Haziran 2022 Perşembe 13:22 - Güncelleme:
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Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki temaslarını sürdürüyor.

"Savunma ve Caydırıcılık Yapısının Uyarlanması" konulu oturuma katılan Bakan Akar daha sonra "aile fotoğrafı" çekimine katıldı.

Öte yandan oturumun düzenlendiği salonda Bakan Akar için ayrılan masada "Turkey" yerine "Türkiye" isminin kullanılması dikkati çekti.

Haziran başında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdinde yabancı dillerdeki adı "Türkiye" olarak tescil edilmiş, NATO'ya da bu yönde bildirim yapılmıştı.

  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  • NATO Savunma Bakanları Toplantısı
  • Brüksel

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