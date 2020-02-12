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  • Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü. Görüşmede diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulandı.
Güncel

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü. Görüşmede diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulandı.

12.02.2020  23:13 - Güncelleme: 12.02.2020  23:13

ABD'nin Suriye Temsilcisi jeffrey Ankara'da Türkçe açıklama yaptı

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