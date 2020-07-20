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Milli Savunma Bakanı Akar'dan önemli görüşmeler

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü. Bakan Akar ayrıca Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

AA20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:22 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:31
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü.

Akar, Başağa'yı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Başağa'nın Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan, baş başa görüşme gerçekleştirdi.

BAKAN AKAR, MALTA ULUSAL GÜVENLİK VE İÇİŞLERİ BAKANI BYRON CAMİLLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü.

Akar, konuk Bakanı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Camilleri'nin Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan, baş başa görüşme gerçekleştirdi.

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