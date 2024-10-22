Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı ile bir araya geldi

Bakan Güler, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na (SAHA EXPO 2024) katılmak için İstanbul'a gelen Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü.



Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA EXPO dolayısıyla İstanbul'a gelen konuk Bakanlarla görüşmelere devam ediyor.



Bakan Yaşar Güler, kardeş Azerbaycan'ın Savunma Sanayi Bakanı Vugar Mustafayev ile bir araya geldi.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/zoaLrANYfn — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 22, 2024

İstanbul Fuar Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

