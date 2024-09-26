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Milli Savunma Bakanı Güler, Hakkari'de gençlerle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu, gençlerle bir araya geldi.

AA26 Eylül 2024 Perşembe 18:27 - Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Güler, Hakkari'de gençlerle bir araya geldi
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Kentteki programları kapsamında Bedensel Engelliler Derneği Engelliler Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Güler, açılan kursları gezdi, üyelerin yaptığı çalışmaları inceledi.

İş Geliştirme Merkezi'ne giderek usta öğreticilerle de bir araya gelen Güler, daha sonra Gençlik Merkezi'ne geçerek Deneyap atölyesindeki öğrencilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

İL YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA KATILDI

Merkezdeki bölümleri gezerek kentteki sporcular ve kurslardan faydalanan gençlerle bir araya gelen Güler, ardından AK Parti İl Başkanlığında "3 Kademe İl Yönetim Kurulu Toplantısı"na katıldı.

Güler, Bulvar Caddesi'ndeki iş yerlerini de dolaşarak, esnaf ve kent sakinleriyle sohbet etti.

Ziyaretlerinde Bakan Güler'e, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Bilal Durdalı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya da eşlik etti.

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