TBMM Genel Kurulunda, Milli Savunma, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Bütçe görüşmelerine katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuşma yaptı.

Milli Savunma Bakanı Güler konuşmasında, "İsrail, Suriye'deki saldırılarıyla bölgede yeni bir istikrarsızlık yaratmaktadır. İsrail'in bu girişimleri, işgalci zihniyetinin en açık yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

Güler ayrıca, "Uluslararası camia, Suriye'de önemli bir fırsat penceresinin açıldığı bu tarihi sürece destek vermeli ve İsrail'in eylemlerine sessiz kalmamalıdır" dedi.

Terörle mücadele mesajı veren Bakan Güler, "PKK/YPG terör örgütünün sahadaki istikrarsızlıktan faydalanmasına asla izin vermeyeceğiz. Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridoruna mani olurken, Irak'ın kuzeyinde kilit kapatılmış ve terör örgütünün bölgedeki kampları yerle bir edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Güler, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması başta olmak üzere Kıbrıs meselesinin adil çözümü için gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.

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