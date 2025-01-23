Milli Savunma Bakanı Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Haddad ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmî davetlisi olarak Ankara'ya gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ı kabul ettiği ifade edildi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmî davetlisi olarak Ankara'ya gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ı kabul etti.



Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.... pic.twitter.com/bniVZvUvLD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 23, 2025

Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.