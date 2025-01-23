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Milli Savunma Bakanı Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Haddad ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile görüştü.

Haber Merkezi23 Ocak 2025 Perşembe 16:23 - Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Haddad ile görüştü
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Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmî davetlisi olarak Ankara'ya gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ı kabul ettiği ifade edildi.

Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.

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