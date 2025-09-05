Milli Savunma Bakanı Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya Bakan Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Konya'ya gitti.

Güler, Konya'da ilk olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Hava Savunma Komutanlığında gerçekleştirilen, Eğitim ve Faaliyet Yılı Açılış Töreni'ne katıldı ve daha sonra Şehit Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın Müşterek Hava Savunma Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Hava Savunma Komutanlığında görev yapan personele hitap eden Güler, yeni eğitim ve faaliyet yılı kapsamında başarı diledi.

"KRİTİK BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

Bakan Güler Hava Savunma Komutanlığının, Kara Kuvvetleri Komutanlığının en seçkin birliklerinden olduğunu belirterek, "Yakın coğrafyamızdan başlayarak uluslararası düzlemde risk ve tehditlerin arttığı, güvenlik kaygılarının ön plana çıktığı kritik bir süreçten geçiyoruz. Bu kritik ortam, ülkelerin hak ve çıkarlarının korunmasını, her zamankinden daha karmaşık bir hale getirirken başta hava savunması olmak üzere pek çok konuda güçlü ve caydırıcı bir güvenlik kapasitesine sahip bulunmayı da zorunlu kılmaktadır." şeklinde konuştu.

Ordunun imkan ve kabiliyetlerini sürekli artırmak, en ileri teknolojileri envantere kazandırmak ve personelin yeteneklerini geliştirmenin en öncelikli hedeflerinden olduğunu vurgulayan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu kapsamda her geçen gün teknik ve donanım kabiliyetlerini artırmakta, operasyonel yeteneklerini geliştirmekte ve icra ettiği kapsamlı faaliyetlerle caydırıcılığını pekiştirmektedir. Asil milletimizin göz bebeği olan ordumuzun bu güçlü konumunu muhafaza etmek için en önemli ve vazgeçilmez faktörlerden biri de eğitimdir. Bunun bilinciyle eğitimlerimizin, çok boyutlu tehdit ortamına uyum sağlayacak esneklikte planlanması, analitik bir yaklaşımla sürekli güncellenmesi, teknolojik yeniliklerle entegre edilmesi, tüm unsurlarımızın etkinliğinin artırılması bakımından hayati önemdedir. Siz fedakar silah ve mesai arkadaşlarımdan da beklentimiz, sürekli eğitim anlayışıyla bireysel ve mesleki olarak kendinizi geliştirmeniz, uzmanlaştığınız konularda ve üstlendiğiniz görevlerde şanlı ordumuza en yüksek katkıları sunmanızdır."

"BİRLİKLERİMİZ GELİŞMİŞ RADAR AĞLARIYLA GÖKYÜZÜNÜ 7/24 TARAMAKTA"

Eğitim ve tatbikatlarda elde edilen her kazanımın Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini daha da pekiştireceğine dikkati çeken Güler, "Son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin tasarlayıp ürettiği yerli ve milli teknolojiye dayalı sistemler, milli güvenliğimizin sağlanmasında ve Türkiye'nin bu alanda yükselen bir marka olmasında belirleyici bir etki oluşturmuştur. Bu konuda hayata geçirilen birbirinden değerli projelerin bir kısmını da hava savunma sitemleri teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, KORKUT sisteminden Hisar füze sistemlerine, elektronik harp kabiliyetlerinden erken ihbar radarlarına kadar birbirinden kıymetli yerli ve milli üretim harp araç ve gereçlerini, ordunun envanterine dahil ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Artık hava savunma birliklerimiz gelişmiş radar ağlarıyla gökyüzünü 7/24 taramakta, yüksek irtifa ve alçak irtifa tehditlerine karşı farklı sistemleri etkin bir biçimde kullanmaktadır. En son pek çok sistemin entegrasyonuyla oluşturduğumuz 'Çelik Kubbe' konsepti ile ülkemizin hava savunmasında artık yeni bir seviyeye ulaştığımızı memnuniyetle ifade etmek isterim. Hava Kuvvetlerimizin orta ve yüksek irtifada sizlerin de alçak irtifada üstlenmiş olduğunuz vazifeler, stratejik güvenlik zincirinin en kritik halkasını oluşturmaktadır. Esasen çevremizde yaşanan son çatışmalar da göstermektedir ki hava sahasında hakimiyet sağlayamayan hiçbir ülke, askeri açıdan üstünlüğünü sürdüremez. Dolayısıyla bu kabiliyetlerimiz ordumuzun caydırıcılığını artırarak ülkemizin savunma ve güvenliğini en üst seviyede korumamızı sağlarken, Türkiye'nin kendi hava savunma doktrinini geliştiren ve uygulayan bir ülke olarak ulaştığı mümtaz seviyeyi de açıkça ortaya koymaktadır."

"PKK VE İLTİSAKLI TÜM GRUPLAR DERHAL TÜM TERÖR FAALİYETLERİNE SON VERMELİ"

Bakan Güler, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda ülkeyi her alanda güçlendirmek için çalışmalarını büyük bir motivasyon ve kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Bu konuda önemli bir gündem maddesinin de terörle mücadelede elde edilen başarıları kalıcı hale getirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen "Terörsüz Türkiye" vizyonu olduğunu vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Tarihi bir dönemeçte olduğumuz bu süreç ile bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirmeyi ve ülkemizin kaynaklarını tamamen kalkınmaya ve refaha yöneltmeyi amaçlıyoruz. Bunun için de PKK ve iltisaklı tüm gruplar yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları nerede bulunduklarından bağımsız olarak bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına ve farklı adlar altında faaliyet göstermesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Türkiye olarak yegane hedefimiz, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, aynı zamanda bölgesel güvenlik ve istikrarı korumaktır. Bu çerçevede, sahadaki gelişmeleri titizlikle takip ediyor, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile tüm etnik ve dini grupların birlikte güvenlik, huzur ve refah içinde yaşamalarına yönelik gayretlerimizi sürdürüyoruz."

MÜŞTEREK HAVA SAVUNMA EĞİTİM VE SİMÜLASYON MERKEZİ AÇILDI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Savunma Komutanlığındaki Eğitim ve Faaliyet Yılı Açılış Töreni'nin ardından "Şehit Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın Müşterek Hava Savunma Eğitim ve Simülasyon Merkezi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Burada da bir konuşma yapan Güler, Müşterek Hava Savunma ve Eğitim Simülasyon Merkezi'nin, Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi kapsamında inşa edildiğini belirtti.

Güler, yakın coğrafya başta olmak üzere dünya genelinde meydana gelen çatışma ve gerginliklerin, TSK'nın da stratejik bir vizyonla kendini sürekli yenilemesini, değişen harp ortamına en hızlı şekilde ayak uydurmasını zorunlu kıldığını belirterek, bu kritik ortamda hava savunma gücünün, bu alanda sahip olunan imkan ve kabiliyetlerin ne kadar önemli bir stratejik çarpan haline geldiğini herkesin yakından gördüğünü söyledi.

Hava savunmasına verdikleri önemin bir göstergesi olarak yerli ve milli savunma sanayinin ürettiği göz bebeği sistemleri ordunun envanterine dahil ettiklerini vurgulayan Güler, "Geçtiğimiz yıl S-400 ile KORKUT hava savunma sistemlerinin eğitim simülatörlerini, bu yılda ilk milli uzun menzilli hava savunma sistemimiz olan SİPER'in simülatörleri ile Hava ve Füze Savunma Simülatör Merkezimizi başarıyla hizmete aldık. Bu çerçevede, yürüttüğümüz pek çok proje gibi bugün açılışını yaptığımız ve ASELSAN'ımız tarafından simülatörleri yapılan Hava Savunma ve Eğitim Simülasyon Merkezimiz de bu çabalarımızın kıymetli bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

"MERKEZ PERSONELİMİZİN SENARYO TABANLI EĞİTİMLERLE DONATILMASINI SAĞLAYACAK"

Bakan Güler, Müşterek Hava Savunma Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nin geleceğin harekat ihtiyaçlarını gözeten bir anlayışla tasarlandığını belirterek, "Merkezimizde bulunan ileri teknoloji sistemler, personelimizin senaryo tabanlı eğitimlerle donatılmasını sağlayacaktır." dedi.

Merkezle birlikte başta hava savunma birlikleri olmak üzere ,müşterek unsurların değişen ve karmaşıklaşan harekat ortamına en etkin ve koordineli şekilde karşılık verebilecek şekilde hazırlanmasını hedeflediklerini belirten Güler, şöyle devam etti:

"Bu merkezde icra edilecek çalışmalar ve eğitim faaliyetlerinin de katkısıyla şanlı ordumuzun hava savunmadaki etkinliği daha da artacaktır. Şu bir gerçek ki ordumuzu hem nitelik ve hem de nicelik bakımından en iyi imkanlarla donattığımız bir süreci yaşıyoruz. Bundan sonra da artan bir gayretle kahraman ordumuzu en gelişmiş silah, araç ve gereçlerle güçlendirmek yegane gayemizdir. Bu kapsamda başta Savunma Sanayii Başkanlığımız ve ASELSAN gibi paydaşlarımızın da katkılarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizi dünyanın en etkin ve caydırıcı gücü haline getirme vizyonuyla çalışmalarımızı sürdüreceğimize yürekten inanıyorum."

Bakan Güler, merkezin kurulmasında emeği geçen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN çalışanlarına teşekkürlerini iletti.