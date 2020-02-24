24 Şubat 2020 Pazartesi21:44 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 21:52

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Görüşmede, başta İdlib olmak üzere savunma, güvenlik ve savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinde yapılan açıklamada "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Her iki Bakan; başta İdlib olmak üzere savunma, güvenlik ve savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulundu." ifadelerine yer verildi