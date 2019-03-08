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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S 400 sürecini anlattı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S 400 sürecini anlattı. 'Suriye krizinin başlangıcında NATO'ya yaptığımız müracaat çerçevesinde Amerika, Almanya, Hollanda'dan bataryalar gelmek suretiyle bizim buradaki güvenliğimize katkı sağladılar' diyen Akar, 'Fakat şunu da gördük, belli bir süre sonra onlar buradan ayrıldılar. Şu anda ülkemizde hava savunmamıza katkı sağlayan bir İspanya var bir de İtalyanlar var. Şunu gördük, bizim mutlaka bunlardan sahip olmamız lazım.' dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı'na konuk olduğu canlı yayında S 400 sürecini anlattı. NATO ortaklarımızdan hava savunma sistemi geldi diyen Akar, belli bir süre sonra bunların geri alındığını söyledi. 82 milyon vatandaşımızı havadan ve karadan korumak zorundayız diyen Akar, S 400 sonrası hava savunma sisteminin üretim için 'artık pazar olmaktan bıktık" mesajını verdi.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın S 400 mesajlarından öne çıkanlar: 

"Suriye krizinin başlangıcında NATO'ya yaptığımız müracaat çerçevesinde Amerika, Almanya, Hollanda'dan bataryalar gelmek suretiyle bizim buradaki güvenliğimize katkı sağladılar. Fakat şunu da gördük, belli bir süre sonra onlar buradan ayrıldılar. Şu anda ülkemizde hava savunmamıza katkı sağlayan bir İspanya var bir de İtalyanlar var. Şunu gördük, bizim mutlaka bunlardan sahip olmamız lazım." 

"Mili politikalarımız çerçevesinde dün neysek bugün de oyuz. Bunun en tipik göstergesi, NATO'ya karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz, NATO Genel Sekreteri de bunu her zaman teyit ediyor."

"82 MİLYON VATANDAŞIMIZI KORUMAK ZORUNDAYIZ"

 "Bizim S-400 almamız bir tercih olmanın ötesinde zorunluluk. 82 milyon vatandaşımızı korumak ve kollamak zorundayız."

"TÜRKİYE ARTIK PAZAR OLMAKTAN BIKTI"

 "Türkiye artık pazar olmaktan bıktı. Ortak üretim yapacağız, teknoloji transferi yapacağız, biz de üretici olacağız. Dolayısıyla biz de artık geldiğimiz noktanın bilincindeyiz." 

"(S-400'ler) Ekimden itibaren kurulmaya başlanacak. Nerelerde olacağı konusunda Hava Kuvvetleri çalışmaları sürdürüyor." 

 

 

´´Ben PKK´lının elini sıkmam, vatana ihanet olur´´

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