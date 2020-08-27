27 Ağustos 2020 Perşembe 10:35 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 10:57

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gazetecilerin sorularını yanıtlıyor

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"(Doğu Akdeniz'deki provokasyon) Hakkımızı, hukukumuzu koruyacağız"

"Türkiye uluslararası ortamda özne haline gelmiştir"

"15 Temmuz'dan itibaren 93 bin 327 personel aldık, bunların yüzde 70'i operasyonlarda kahramanca görev alan uzman ve sözleşmeli personel."

(Terörle mücadele)

"Terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız, amacımız bu."

Kimsenin toprağında, denizinde asla gözümüz yok. Fakat hiçbir şekilde de komşularımızın topraklarından, denizlerinden bize karşı bir saldırıya da müsaade etmeyeceğimizi, buna göz yummayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz."

"Bu mücadelemizi taarruzi bir anlayışla sürdürüyoruz"

"Ülkemizin güneyinde terör koridoruna izin vermeyeceğiz"

(Pençe operasyonları)

'Girilemez' denilen yerlere Mehmetçik girdi, teröristlerin bütün mağaralarını başlarına yıktı, kaçacak yerleri kalmadı."



"Pençe harekatlarında şu ana kadar 320 terörist etkisiz hale getirilmiş bulunmaktadır."

(İdlib'deki son durum)

İhlaller de olsa ateşkes devam ediyor

(Son yayımlanan Navtex)

"İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı güvenlik bakımından yayımlanmış bir Navtex'tir."

"(Doğu Akdeniz) Enerji Bakanlığı'mız çalışmalarını sürdürürken biz de oradaki faaliyetlerin güvenliğini sağlamaktan sorumluyuz."

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, TSK olarak bütün faaliyetlerimiz ilkeli, esaslara dayalı, kararlı şekilde gitmektedir."

