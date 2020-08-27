Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gazetecilerin sorularını yanıtlıyor
Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"(Doğu Akdeniz'deki provokasyon) Hakkımızı, hukukumuzu koruyacağız"
"Türkiye uluslararası ortamda özne haline gelmiştir"
"15 Temmuz'dan itibaren 93 bin 327 personel aldık, bunların yüzde 70'i operasyonlarda kahramanca görev alan uzman ve sözleşmeli personel."
"Terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız, amacımız bu."
Kimsenin toprağında, denizinde asla gözümüz yok. Fakat hiçbir şekilde de komşularımızın topraklarından, denizlerinden bize karşı bir saldırıya da müsaade etmeyeceğimizi, buna göz yummayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz."
"Bu mücadelemizi taarruzi bir anlayışla sürdürüyoruz"
"Ülkemizin güneyinde terör koridoruna izin vermeyeceğiz"
'Girilemez' denilen yerlere Mehmetçik girdi, teröristlerin bütün mağaralarını başlarına yıktı, kaçacak yerleri kalmadı."
"Pençe harekatlarında şu ana kadar 320 terörist etkisiz hale getirilmiş bulunmaktadır."
İhlaller de olsa ateşkes devam ediyor
"İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı güvenlik bakımından yayımlanmış bir Navtex'tir."
"(Doğu Akdeniz) Enerji Bakanlığı'mız çalışmalarını sürdürürken biz de oradaki faaliyetlerin güvenliğini sağlamaktan sorumluyuz."
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, TSK olarak bütün faaliyetlerimiz ilkeli, esaslara dayalı, kararlı şekilde gitmektedir."