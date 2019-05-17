Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs paylaşımının ikincisini yayınladı
Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs’ın 100’üncü yıl dönümünde “Milli Mücadeleye Adım Adım” temasıyla hazırlanan ve dört gün boyunca ayrı ayrı yayınlanacak olan görüntülerin ikincisini paylaştı.
- İHA
Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, 17 Mayıs 1919 günü 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa'nın Birinci Dünya Savaşı'nın kaybedildiği dönemde birçoğunun yaptığı gibi karamsarlığa teslim olmadığı konu ediliyor.
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