Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs paylaşımının ikincisini yayınladı

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, 17 Mayıs 1919 günü 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa'nın Birinci Dünya Savaşı'nın kaybedildiği dönemde birçoğunun yaptığı gibi karamsarlığa teslim olmadığı konu ediliyor.