Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekâtı’nda 595 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 595 olduğu açıkladı.
- AA
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 595'e yükseldiği bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 595 oldu."
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