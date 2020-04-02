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Güncel

Milli Savunma Bakanlığı: Harekata hazırlık eğitimleri Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekâta hazırlık eğitimlerinin Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de yapıldığını açıkladı.

DHA02 Nisan 2020 Perşembe 15:57 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 15:57
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, eğitimlerin 30 Mart-01 Nisan arasında gerçekleştirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Eğitimlere; değişik tipte 30 adet savaş gemisi, deniz karakol uçakları, helikopterler, insansız hava araçları, deniz piyade birlikleri, SAT/SAS timleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından taktik hava gayreti iştirak etmiştir. COVID-19'a karşı aldığı önleyici ve proaktif tedbirler sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, harekâta hazırlık durumunu, verilecek her türlü görevi icra edebilecek şekilde salgından etkilenmeksizin en üst seviyede idame ettirmektedir."

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