Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ta ZAP, Avaşin-Basyan ve Hakurk'a hava harekatı düzenlendi. PKK'nın silah depoları imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ta ZAP, Avaşin-Basyan ve Hakurk'a hava harekatı düzenlendi. PKK'nın silah depoları imha edildi
- DHA
Milli Savunma Bakanlığı'niın tesmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
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