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Milli Savunma Bakanlığı: KOMMER her türlü senaryoya hazır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde kurulan 'Koronavirüs (Covid-19) ile Mücadele Merkezi' (KOMMER), birlik, karargah ve kurumlarda koronavirüse karşı alınan tedbirlerin 7 gün 24 saat esasına göre planlama, koordinasyon ve yönetim faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor.

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IHA09 Nisan 2020 Perşembe 12:29 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 12:50
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Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni nesil korona virüs salgınının dünyaya yayılması ve Türkiye’de de görülmesinin ardından virüsle mücadele için alınan tedbirler çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Korona Virüs ile Mücadele Merkezi (KOMMER) kuruldu. KOMMER, birlik, karargah ve kurumlarda korona virüse karşı alınan tedbirlerin 7 gün 24 saat esasına göre planlama, koordinasyon ve yönetim faaliyetlerini sürdürüyor.

KOMMER’in çalışmaları hakkında bilgiler veren MSB KOMMER Başkanı Hava Tabip Albay Hasan Bağkesen, KOMMER’in yayılımın ilk gününden itibaren faaliyete başladığını aktardı. KOMMER’in yönetim ve planlama, istatistik ve analiz ile takip ve izleme birimlerinden oluştuğunu söyleyen Bağkesen, merkez içerisinde göğüs hastalıkları, biyokimya, halk sağlığı uzmanları, KBRN, sağlık idaresi ve lojistik, çevre mühendisleri ve istatistik alanında uzman isimlerin görev yaptığını kaydetti. Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılacak hal tarzları ve senaryoların merkez tarafından değerlendirilerek tüm tedbirlerin alındığını belirten Bağkesen, ihtiyaç durumunda uygulanacak şekilde alternatif planların kuvvet komutanlıklarıyla hazırlandığını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki tüm personelin KOMMER’e rahatlıkla ulaşabildiğini, sorun sahaları ve görüşlerini bildirdiklerini belirten Bağkesen, "KOMMER’de görevin önemi, yüklediği sorumluluk ve hassasiyetle 7 gün 24 saat esasıyla göreve devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.

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