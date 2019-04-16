Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
- AA
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
SİLAH MEVZİSİ, BARINAK VE SIĞINAKLR İMHA EDİLDİ
Açıklamada, harekat sonucunda, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.
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