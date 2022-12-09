Milli Savunma Bakanlığı personel alımı 2022 için kura çekimi gerçekleştirildi. 18 ilde, 89 farklı meslekten toplam 1.115 personel alımı için başvuruları alınan MSB personel alımının kura çekimi sonrası başvuruda bulunan adaylar, Buna göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kura sonuçlarını sorgulamaya başladı. İşte Milli Savunma Bakanlığı personel alımı 2022 MSB kura sonuçları sorgulama sayfası

Millî Savunma Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere 1.115 (bin yüz on beş) açıktan işçi alımı için başvurular Kasım ayının 21-25 tarihleri arasında İŞKUR internet sitesi üzerinden alındı.

MSB 1.115 işçi alımı için kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kura sonuçları, https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

2022 MSB KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır.

Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul,İzmir, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde, Sivas ve Tekirdağ illerinde MSB işçi alımı gerçekleştirecek.

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir.

MSB sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.