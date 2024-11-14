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Milli Savunma Bakanlığı, Sözcü'nün F-4 yalanına hukuki işlem başlattı

Sözcü'nün Milli Savunma Bakanlığının İsrail'den F-4'ler için soğutma sıvısı aldığı iddiasına ilişkin Bakanlığın hukuki işlem başlattığı öğrenildi.

14 Kasım 2024 Perşembe 13:07 - Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Sözcü'nün F-4 yalanına hukuki işlem başlattı
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Milli Savunma Bakanlığı, Eylül'de yaptığı alım için Türk firmasının ihaleye katılmasını engelledi, İsrailli firmayı seçti" iddiası doğru değildir. Türkiye, İsrail ile ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurmuştur. İddiaya konu malzemenin İsrail firmasından alınacağının duyurulduğu ve Türk firmalarının engellendiği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı olan F-4 uçaklarının soğutma sıvısı tedariki konusunda defalarca ihale açılmış olmasına rağmen teklif gelmemesi nedeniyle tedarik gerçekleşmemiştir. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yalan haberle ilgili gerekli hukuki işlem başlatılmıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

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